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PowerTouch Rasoir électrique pour peau sèche
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Manuel d’utilisation
Tout (4)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Système de fixation pour têtes de rasage
Socle
ShaversBrosse nettoyante
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips