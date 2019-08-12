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Arrêté
Lames DualPrecision
Têtes flexibles
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes de fonctionnement, soit environ 17 rasages. Une charge de 3 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.
4.2
sur 6
499
Avis
89%
recommandent ce produit
Pat45
12/08/2019
België
Excellent
Ce rasoir remplace un ancien modèle Philips avec les mêmes caractéristiques mais dont la batterie ne tenait plus après plus de dix ans de service. Ce nouveau modèle est plus silencieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
nicnacmam
26/03/2016
België
Ce produit est efficace
Le rasoir possède de grandes qualités: rasage précis et souple. Il en est de même pour la tondeuse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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pvebxl
05/01/2016
België
Résultat impeccable
Cela fait 10 jours que j'essaie le rasoir Philips Séries 5000 et tous les jours j'ai un résultat impeccable. Ses qualités sont : utilisation rapide, léger et un résultat impeccable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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