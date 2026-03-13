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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
De l'eau fuit de la semelle du fer de la centrale vapeur Philips.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
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