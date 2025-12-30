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PSG3000/20
Pompdruk max. 6 bar
120 g/min constante stoom
Stoomstoot van 350 g
Strijk snel en effectief om sneller door uw strijkwerk te komen.
Onze speciale keramische zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.
Sterke, continue stoom pakt alle kreuken in alle stoffen moeiteloos aan.
Prijzen
1.0
van 5
1
Beoordeling
Μαρ38
30/12/2025
Ελλάδα
Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..
Deze review is gemaakt voor Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
Deze review is gemaakt voor Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
vergeleken met het EasySpeed-stoomstrijkijzer GC1742
30% besparing op water en elektriciteit in de ECO-modus