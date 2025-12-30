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  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
  • Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
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3000-serieStoomgenerator

PSG3000/20

1
| (1) Beoordeling

1 Prijs

Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*
Met de stoomgenerator uit de 3000-serie hoeft u minder te strijken, waardoor u meer tijd heeft voor dragen en genieten.
Bekijk alle voordelen

Tot 25% minder tijd kwijt aan strijken*

  • Pompdruk max. 6 bar

  • 120 g/min constante stoom

  • Stoomstoot van 350 g

Snel strijken met een stoomstoot van 350 g

Snel strijken met een stoomstoot van 350 g

Strijk snel en effectief om sneller door uw strijkwerk te komen.

Duurzame en eenvoudig glijdende keramische zoolplaat

Duurzame en eenvoudig glijdende keramische zoolplaat

Onze speciale keramische zoolplaat glijdt over elke stof. De zoolplaat kleeft niet, is krasbestendig en is gemakkelijk schoon te maken.

Snel kreuken verwijderen met continue stoom van 120 g/min

Snel kreuken verwijderen met continue stoom van 120 g/min

Sterke, continue stoom pakt alle kreuken in alle stoffen moeiteloos aan.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

30/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..

Deze review is gemaakt voor Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

Deze review is gemaakt voor Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

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Voorwaarden

  1. vergeleken met het EasySpeed-stoomstrijkijzer GC1742

  2. 30% besparing op water en elektriciteit in de ECO-modus