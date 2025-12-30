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Série 3000Centrale vapeur

PSG3000/20

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Passez moins de temps à repasser et profitez plus longtemps de vos tenues grâce à la centrale vapeur série 3000.
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  • Pression de la pompe 6 bars max.

  • Débit vapeur continu 120 g/min

  • Effet pressing 350 g

Repassage rapide avec effet pressing 350 g

Repassage rapide avec effet pressing 350 g

Repassez rapidement et efficacement pour terminer plus vite votre repassage.

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Notre semelle spéciale en céramique glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur continue de 120 g/min

Élimination rapide des faux plis grâce à la vapeur continue de 120 g/min

La vapeur puissante et continue permet d'éliminer les faux plis sur tous les tissus, en toute simplicité.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avis

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30/12/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..

Cet avis concerne le produit Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

Cet avis concerne le produit Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού

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  1. par rapport au fer vapeur EasySpeed GC1742

  2. 30 % d'économies d'eau et d'électricité en mode Éco