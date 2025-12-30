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PSG3000/20
Pression de la pompe 6 bars max.
Débit vapeur continu 120 g/min
Effet pressing 350 g
Repassez rapidement et efficacement pour terminer plus vite votre repassage.
Notre semelle spéciale en céramique glisse en douceur sur tous les tissus. Elle est antiadhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.
La vapeur puissante et continue permet d'éliminer les faux plis sur tous les tissus, en toute simplicité.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
Μαρ38
30/12/2025
Ελλάδα
Series 3000.το αγόρασα τώρα και είναι σκέτη απογοητευση..δεν βγάζει ατμό κ όταν βγάζει είναι για πολύ λίγο...τραγικό..
Cet avis concerne le produit Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
Cet avis concerne le produit Series 3000 PSG3000/20 Γεννήτρια ατμού
par rapport au fer vapeur EasySpeed GC1742
30 % d'économies d'eau et d'électricité en mode Éco