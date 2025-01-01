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PSA3218/10
Un café digne d'un barista. Avec un peu d'aide.
Laissez-vous envoûter par un espresso fraîchement préparé aux arômes riches. Découvrez le plaisir de faire vous-même votre café avec la machine espresso Philips Barista Brew, conçue pour permettre aux vrais amateurs et amatrices de café d'améliorer leur savoir-faire à chaque tasse.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Machine espresso semi-automatique
total
recurring payment
Savourez un café riche et une crema délivrés directement dans votre tasse grâce au porte-filtre professionnel en acier inoxydable de 58 mm et aux filtres simples et doubles parois. Cette taille de porte-filtre vous permet de créer un espresso doré avec une crema mousseuse et aromatique, tout en offrant une extraction plus homogène grâce à une meilleure répartition de l'eau. De plus, il accueille une plus grande dose de café moulu pour une préparation plus riche et robuste.
Tassez votre café moulu sans effort grâce au tamper calibré en acier inoxydable à tête plate, garantissant la bonne pression de tassage et créant une surface de tassage équilibrée et uniforme. Améliorez votre expérience de préparation du café avec précision et facilité.
Plongez dans l'essence d'un véritable Americano d'une simple pression sur un bouton, maintenant amélioré avec la commodité d'une sortie d'eau chaude intégrée.
Créez facilement une micro-mousse onctueuse, idéale pour les dessins, grâce à notre carafe à lait en inox de 450 ml et à notre puissante buse à vapeur. Obtenez facilement une texture onctueuse pour savourer votre café tel que vous l'aimez.
Obtenez une pression d'eau optimale grâce au manomètre intégré. Il permet de connaître l'état de la préparation et vous alerte lorsque la pression optimale est atteinte.
Améliorez votre routine café avec notre système de tassage sécurisé pour plan de travail. Obtenez un tassage parfait en toute confiance et commodité, sans aucun risque pour vos surfaces grâce au caoutchouc de tassage intégré sous le porte-filtre.
Le système de contrôle de température PID assure la précision et la stabilité de la température d'infusion. Le système de pré-infusion aide à prévenir l'effet de canalisation. Seule l'intégration complète des deux systèmes peut garantir une extraction équilibrée.
Découvrez de nouvelles profondeurs de saveur avec 15 tailles de mouture différentes (de très fine à grossière) grâce au moulin conique en métal. Pour améliorer les saveurs de votre espresso, optez pour une mouture plus fine, comme le réglage 4, dans vos recettes.
Variez les cafés avec le bac à grains de 250 g préservant leur fraîcheur. Sublimez votre dégustation de café et optimisez l'arôme de chacune de vos préparations.
Vivez une luxueuse expérience de barista avec notre élégant design européen. Le corps métallique robuste allie style et fonctionnalité. Sa surface lisse reste impeccable grâce à notre revêtement anti-trace.
Pays d'origine
Compatibilité
Faible consommation
Caractéristiques techniques
Réglages café
Caractéristiques générales
Service
Durabilité
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