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Arrêté

Minichaîne hi-fi

NTRX100/12

4.5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

Donnez de la puissance à vos soirées

Que la fête commence ! Les deux stations d'accueil pivotantes du Philips NTRX100 vous permettent de charger deux smartphones et de diffuser les contenus de leurs bibliothèques en toute liberté. Diffusion de musique sans fil via Bluetooth®, grâce à l'appairage NFC One-Touch.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Donnez de la puissance à vos soirées

  • 380 W

Lumières dynamiques synchronisées avec le beat

Lumières dynamiques synchronisées avec le beat

Dansez sur le rythme de votre musique. Des lumières cools clignotent en rythme avec les morceaux, pour faire monter la fièvre et le fun. Lorsque vous ne voulez pas des lumières, désactivez tout simplement cette fonction. Ajoutez une touche de sophistication et de piment à vos soirées dansantes et fêtes, grâce à ces lumières dynamiques sensationnelles.

Ajoutez facilement d'autres Party Machines Philips à votre installation

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/01/2015

Deutschland

Deutschland

Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!

Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX100 HiFi-Minisystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX100 HiFi-Minisystem

10/08/2017

France

France

Qualité de son exceptionnelle !!!

Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX100 Minichaîne hi-fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX100 Minichaîne hi-fi

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