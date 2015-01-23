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De ideale feestinstallatie
Zorg voor de ultieme partysfeer. Met de dubbele draaibare discs van de Philips NTRX100 kunt u twee smartphones afspelen en laden. Bovendien kunt u draadloos muziek streamen via Bluetooth dankzij de One-Touch NFC-koppeling.
380 W
Dans in de maat op het betoverende ritme van de muziek. Coole lampjes knipperen op het ritme van de nummers voor extra plezier en sensatie. Als u geen lampjes wilt, kunt u de functie eenvoudig uitschakelen. Voeg glamour en pit toe aan dansfeesten, spectaculaire gelegenheden en coole evenementen met deze sensationele dynamische verlichting.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX100 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX100 HiFi-Minisystem
DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX100 Minichaîne hi-fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX100 Minichaîne hi-fi
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.