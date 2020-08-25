ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo à impact émotionnel
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo à impact émotionnel
  • Image principale

Arrêté

StreamiumRécepteur audio sans fil

NP1100/12

3.2

| (112) Avis

Libérez votre musique

En se connectant à votre PC et à votre chaîne, le récepteur audio sans fil Philips Streamium NP1100 vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et aux radios Internet du monde entier. Une vraie révolution musicale !

Voir tous les avantages

Profitez de la musique sur PC via Internet avec les avantages du sans fil

Libérez votre musique

  • Radio Internet gratuite

  • Grand écran LCD

Grand écran, grandes icônes et texte large

Grand écran, grandes icônes et texte large

Télécommande pour une navigation facile

Télécommande pour une navigation facile

Contrôlez toutes les fonctions du centre Streamium depuis votre canapé. Recherchez, parcourez et diffusez votre musique aisément et rapidement. Grâce aux fonctions de recherche alphanumérique, QuickJump et SuperScroll, vous accédez rapidement à votre station de radio Internet préférée ou à la musique de votre PC. Le centre de contrôle de Streamium est dans le creux de votre main.

Connecteurs numériques

Connecteurs numériques

Vous pouvez connecter votre récepteur audio sans fil Streamium à l'appareil audio de votre choix de différentes manières : via une connexion numérique, une connexion analogique, des enceintes portables et même des écouteurs.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

112

Avis

25/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Philips et les utilisateurs

Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!

Avantages

Fonctionnait PARFAITEMENT

Contre

PHILIPS

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2018-08-25

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2018-08-25

06/12/2019

België

België

Acheteur vérifié

Cet appareil est excellent !

Ce NP1100 a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années ( j'en possède 3 !!). On peut regretter que le pavé numérique n'ait pas servi pour l'utilisation de présélections. Le recommander? Non seulement il n'est plus fabriqué MAIS SURTOUT PHILIPS NOUS A LAISSE TOMBER depuis peu en ne permettant plus l'accès au serveur qui permettait les mises à jour et donc d'ajouter de nouvelles chaines de radio (ex.: Viva +, Nostalgie +...). Cordialement, B.Boncq

Avantages

Voir ci-dessus.

Contre

Voir ci-dessus.

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2017-12-06

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Date d'utilisation 2017-12-06

26/02/2017

France

France

Très bon appareil, mais quelques lacune pas de lecture du format FLAC

je possède ce produit depuis plusieurs années. il est très lent pour la lecture des fichier sur le PC et "oui", à la mise en route pas de mémoire de la dernière radio écoutée et quelques bugs, mais un son de très grande qualité (j'ai pu comparer avec d'autre produits beaucoup plus cher) beaucoup de présence et de précision sauf en mp3.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Certaines fonctions nécessitent un accès Internet haut débit

  2. Certains services sont disponibles uniquement dans certaines zones.