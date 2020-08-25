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Arrêté
NP1100/12
Libérez votre musique
En se connectant à votre PC et à votre chaîne, le récepteur audio sans fil Philips Streamium NP1100 vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et aux radios Internet du monde entier. Une vraie révolution musicale !
Radio Internet gratuite
Grand écran LCD
Contrôlez toutes les fonctions du centre Streamium depuis votre canapé. Recherchez, parcourez et diffusez votre musique aisément et rapidement. Grâce aux fonctions de recherche alphanumérique, QuickJump et SuperScroll, vous accédez rapidement à votre station de radio Internet préférée ou à la musique de votre PC. Le centre de contrôle de Streamium est dans le creux de votre main.
Vous pouvez connecter votre récepteur audio sans fil Streamium à l'appareil audio de votre choix de différentes manières : via une connexion numérique, une connexion analogique, des enceintes portables et même des écouteurs.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.2
sur 6
112
Avis
BOBER
25/08/2020
België
Acheteur vérifié
Philips et les utilisateurs
Bien que PHILIPS AIT ABANDONNE LES UTILISATEURS DE CE TYPE D'APPAREIL en ne permettant plus l'accès à un fournisseur de webradios ( comme vTuner, Media U, Frontier Silicom...), ce NP1100/12 était un excellent appareil toujours capable de fonctionner si PHILIPS LE VOULAIT !!!
Avantages
Fonctionnait PARFAITEMENT
Contre
PHILIPS
Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Date d'utilisation 2018-08-25
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Date d'utilisation 2018-08-25
Mi Amigo
06/12/2019
België
Acheteur vérifié
Cet appareil est excellent !
Ce NP1100 a fonctionné parfaitement pendant de nombreuses années ( j'en possède 3 !!). On peut regretter que le pavé numérique n'ait pas servi pour l'utilisation de présélections. Le recommander? Non seulement il n'est plus fabriqué MAIS SURTOUT PHILIPS NOUS A LAISSE TOMBER depuis peu en ne permettant plus l'accès au serveur qui permettait les mises à jour et donc d'ajouter de nouvelles chaines de radio (ex.: Viva +, Nostalgie +...). Cordialement, B.Boncq
Avantages
Voir ci-dessus.
Contre
Voir ci-dessus.
Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Date d'utilisation 2017-12-06
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Date d'utilisation 2017-12-06
jeep97110
26/02/2017
France
Très bon appareil, mais quelques lacune pas de lecture du format FLAC
je possède ce produit depuis plusieurs années. il est très lent pour la lecture des fichier sur le PC et "oui", à la mise en route pas de mémoire de la dernière radio écoutée et quelques bugs, mais un son de très grande qualité (j'ai pu comparer avec d'autre produits beaucoup plus cher) beaucoup de présence et de précision sauf en mp3.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Oui, je recommande ce produit
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