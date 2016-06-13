ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

45 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

StreamiumNetwork Music Player

NP1100/12

3.2

| (112) Reviews & awards

Geef uw muziek de vrijheid

Draadloos naar muziek op uw PC of internetradio luisteren via de luidsprekers van uw audiosysteem. Met de Philips Streamium-netwerkspeler NP1100 kan het. Een wereld vol muzikale mogelijkheden gaat open!

Bekijk alle voordelen

Muziek vanaf de PC of internet - draadloos

Geef uw muziek de vrijheid

  • Gratis internetradio

  • Groot LCD-scherm

Groot scherm, grote pictogrammen en vergrote tekst

Groot scherm, grote pictogrammen en vergrote tekst

Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren

Afstandsbediening voor gemakkelijk navigeren

Bedien alle functies van de Streamium comfortabel vanaf de bank. Moeiteloos en snel muziek zoeken, door muziek navigeren en muziek afspelen. Met de alfanumerieke zoekmogelijkheid, QuickJump en SuperScroll hebt u snel toegang tot uw favoriete internetradiozender of muziek van uw PC. De bediening van het Streamium Control Center ligt in uw handen.

Digitale aansluitingen

Digitale aansluitingen

Uw Streamium-netwerkspeler kan op vele manieren op ieder gewenst audioapparaat worden aangesloten, bijv. via een digitale aansluiting, een analoge aansluiting, draagbare luidsprekers of zelfs via uw hoofdtelefoon.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.2

van 5

112

Reviews & awards

13/06/2016

België

België

Reeds jaren in mijn bezit

Jammer dat dergelijg product niet meer verkrijgbaar is; zou er direct een paar bijkopen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

21/05/2012

België

België

Ik maak mijn eigen muzieklijsten op de pc en luister de ganse dag naar de muziek die ik graag hoor .

Graag streamde ik ook foto's en meer naar het tv scherm . Eventueel met andere spelers in andere codes . ik geloof dat deze apperaten reeds bestaan . Graag meer informatie en wat het kost , dan kunnen we al beginnen sparen .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

26/09/2013

Nederland

Nederland

apparaat werkt voortreffelijke, Spotify eenvoudig binnen te halen

Rectificatie op eerdere beoordeling. Vorige apparaat liep steeds vast. Ik heb hem bij BCC geruild voor een nieuwe. Deze doet het prima. Ik heb hem aangesloten op mijn oude steriotoren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig

  2. Sommige diensten zijn niet overal beschikbaar