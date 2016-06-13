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Niet meer leverbaar
NP1100/12
Geef uw muziek de vrijheid
Draadloos naar muziek op uw PC of internetradio luisteren via de luidsprekers van uw audiosysteem. Met de Philips Streamium-netwerkspeler NP1100 kan het. Een wereld vol muzikale mogelijkheden gaat open!
Gratis internetradio
Groot LCD-scherm
Bedien alle functies van de Streamium comfortabel vanaf de bank. Moeiteloos en snel muziek zoeken, door muziek navigeren en muziek afspelen. Met de alfanumerieke zoekmogelijkheid, QuickJump en SuperScroll hebt u snel toegang tot uw favoriete internetradiozender of muziek van uw PC. De bediening van het Streamium Control Center ligt in uw handen.
Uw Streamium-netwerkspeler kan op vele manieren op ieder gewenst audioapparaat worden aangesloten, bijv. via een digitale aansluiting, een analoge aansluiting, draagbare luidsprekers of zelfs via uw hoofdtelefoon.
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3.2
van 5
112
Reviews & awards
snowfox
13/06/2016
België
Reeds jaren in mijn bezit
Jammer dat dergelijg product niet meer verkrijgbaar is; zou er direct een paar bijkopen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
radio69man
21/05/2012
België
Ik maak mijn eigen muzieklijsten op de pc en luister de ganse dag naar de muziek die ik graag hoor .
Graag streamde ik ook foto's en meer naar het tv scherm . Eventueel met andere spelers in andere codes . ik geloof dat deze apperaten reeds bestaan . Graag meer informatie en wat het kost , dan kunnen we al beginnen sparen .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
Bert123
26/09/2013
Nederland
apparaat werkt voortreffelijke, Spotify eenvoudig binnen te halen
Rectificatie op eerdere beoordeling. Vorige apparaat liep steeds vast. Ik heb hem bij BCC geruild voor een nieuwe. Deze doet het prima. Ik heb hem aangesloten op mijn oude steriotoren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium NP1100 Network Music Player
Voor sommige functies is breedbandinternettoegang nodig
Sommige diensten zijn niet overal beschikbaar