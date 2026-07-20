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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
NP1100/12
Niet meer leverbaar
Kan ik zelf bepalen wanneer ik de NP1000-speler update?
Welke encryptiemethode ondersteunt mijn Philips-Hi-Fi?
Worden FLAC-bestanden ondersteund op het Philips-apparaat?
Hoe vind ik mijn favoriete muziek op de Philips-speler?
Is mijn Philips-systeem een DNLA apparaat?
Demonstratiemodus uitschakelen op mijn Philips NP1100.
Voorkomen dat Wi-Fi-signalen op mijn NP1100 worden verstoord.
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