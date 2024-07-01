Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Soins avancés pour des dents plus blanches** Soins avancés pour des dents plus blanches** Soins avancés pour des dents plus blanches**

      Philips Sonicare Series 5500 Brosse à dents rechargeable

      HX7119/01

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Soins avancés pour des dents plus blanches**

      Des résultats visibles à portée de main avec des dents jusqu'à 2 fois plus blanches** et 7 fois moins de plaque dentaire*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Sélectionnez une option de paiement
      Payer maintenant

      Produits similaires

      Afficher tous les Série 5000

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      Series 5500
      - {discount-value}

      Series 5500

      Brosse à dents rechargeable

      total

      recurring payment

      Soins avancés pour des dents plus blanches**

      Élimine en douceur 7 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine 7 fois plus de plaque*
      • Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches**
      • Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
      • Capteur de pression
      • 2 modes de brossage, 1 intensité
      Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches**

      Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches**

      Des dents plus blanches ? C'est possible grâce à la zone centrale d'élimination des taches de cette tête de brosse blancheur W. Les brins en forme de diamant sont conçus pour augmenter la surface de contact et éliminer les taches plus efficacement, pour des dents 2 fois plus blanches en seulement une semaine*. Elle se compose également de brins densément implantés pour éliminer 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

      Une aide supplémentaire pour protéger vos gencives

      Une aide supplémentaire pour protéger vos gencives

      Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Le capteur vous permet de savoir si vous exercez une pression trop importante en émettant des vibrations haptiques. Pour des gencives bien protégées, relâchez la pression !

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Boostez vos séances de brossage grâce aux 2 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean ou White.

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement

      Notre étui de voyage vous permet d'emporter votre appareil partout avec vous. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        21 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc et bleu marine

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Minuteur
        BrushPacer et SmarTimer

      • Accessoires inclus

        Manche
        2 brosses à dents rechargeables 5500
        Tête de brosse
        2 W Optimal White
        Étui de voyage
        2
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Jusqu'à 7 fois aussi efficace*
        Éclaircissement
        Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches**
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        White
        Pour éliminer les taches de surface

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        Vibration et son de pulsation
        Rappel de remplacement
        Le rappel de remplacement de la tête de brosse vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      * Prix de vente recommandé

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *En mode White avec un dentifrice blancheur pendant 1 semaine

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.