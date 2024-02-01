Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
HX7060/01
Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles
La brosse à dents Philips Sonicare 6100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, un mode Sensitive, deux têtes de brosse pour l'élimination de la plaque, apaiser la sensibilité dentaire et l'éclaircissement des dents, ainsi qu'une fonction faible intensité. Un capteur de pression indique lorsque les patients se brossent les dents trop fort.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Têtes de brosse de rechange
total
recurring payment
La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est conçue pour répondre aux besoins des patients. Grâce à la tête de brosse A3, les patients peuvent éliminer jusqu'à 20x plus de plaque dentaire*, obtenir des gencives jusqu'à 15x plus saines** et une réduction des tâches de 100 %***. Également inclus : grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive, dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, les patients bénéficient d'un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à 10x plus de plaque dans les zones difficiles d'accès*.
Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.
Conçue pour les dents et les gencives sensibles, la brosse à dents Philips Sonicare 6100 permet aux patients de choisir parmi deux modes de brossage. Le mode Sensible nettoie en douceur et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un meilleur nettoyage. Pour un brossage personnalisé, les patients peuvent combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de faible à élevé, selon leurs préférences.
Les patients ne remarquent peut-être pas quand ils brossent leurs dents trop fort, mais cette brosse à dents les préviendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Les patients sauront toujours quand ils doivent adapter leur brossage et leurs gencives seront protégées.
Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, les patients peuvent facilement maintenir les performances de leur tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante leur indique quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.
Deux minutes suffisent aux patients pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer les avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise le brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela permet aux patients d'obtenir un nettoyage uniforme à chaque brossage.
Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour accompagner les patients pendant des années.
Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, les patients peuvent profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.
Intensités
Alimentation
Spécificités techniques
Design et finition
Entretien
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
Performances de brossage
Modes
Technologie de capteur intelligent
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.