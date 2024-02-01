Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est conçue pour répondre aux besoins des patients. Grâce à la tête de brosse A3, les patients peuvent éliminer jusqu'à 20x plus de plaque dentaire*, obtenir des gencives jusqu'à 15x plus saines** et une réduction des tâches de 100 %***. Également inclus : grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive, dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, les patients bénéficient d'un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à 10x plus de plaque dans les zones difficiles d'accès*.