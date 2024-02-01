Termes recherchés

    • Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles

      Philips Sonicare 6100 Têtes de brosse de rechange

      HX7060/01

      Brossage doux, même pour les gencives et dents sensibles

      La brosse à dents Philips Sonicare 6100 inclut la technologie Philips Sonicare nouvelle génération, un mode Sensitive, deux têtes de brosse pour l'élimination de la plaque, apaiser la sensibilité dentaire et l'éclaircissement des dents, ainsi qu'une fonction faible intensité. Un capteur de pression indique lorsque les patients se brossent les dents trop fort.

      Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire
      • 2 modes, 3 intensités
      • Alerte de pression visible
      • Autonomie de 21 jours
      Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

      Une hygiène bucco-dentaire totale pour une bouche plus saine

      La tête de brosse tout-en-un A3 Premium est conçue pour répondre aux besoins des patients. Grâce à la tête de brosse A3, les patients peuvent éliminer jusqu'à 20x plus de plaque dentaire*, obtenir des gencives jusqu'à 15x plus saines** et une réduction des tâches de 100 %***. Également inclus : grâce à la nouvelle tête de brosse S2 Sensitive, dotée des brins les plus doux de Philips Sonicare, les patients bénéficient d'un nettoyage en douceur qui élimine jusqu'à 10x plus de plaque dans les zones difficiles d'accès*.

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Profitez d'un brossage agréable et de soins bucco-dentaires inédits grâce à la technologie Philips Sonicare nouvelle génération. Lors de vos brossages, le système magnétique innovant de la brosse à dents ajuste la puissance de brossage pendant chaque nettoyage, offrant des performances optimales de 62 000 mouvements de brins par minute, même dans les zones difficiles d'accès. De plus, l'action des fluides dynamiques aide les brins à éliminer la plaque dentaire, pour un nettoyage complet à chaque brossage.

      Personnalisez votre nettoyage avec six modes de brossage

      Personnalisez votre nettoyage avec six modes de brossage

      Conçue pour les dents et les gencives sensibles, la brosse à dents Philips Sonicare 6100 permet aux patients de choisir parmi deux modes de brossage. Le mode Sensible nettoie en douceur et en profondeur, tandis que le mode Classique cible l'élimination de la plaque dentaire pour un meilleur nettoyage. Pour un brossage personnalisé, les patients peuvent combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de faible à élevé, selon leurs préférences.

      Protection des gencives grâce au capteur de pression visible

      Protection des gencives grâce au capteur de pression visible

      Les patients ne remarquent peut-être pas quand ils brossent leurs dents trop fort, mais cette brosse à dents les préviendra. Le capteur optique intelligent détecte avec précision une pression de brossage excessive, puis clignote en violet tout en réduisant les vibrations. Les patients sauront toujours quand ils doivent adapter leur brossage et leurs gencives seront protégées.

      Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse

      Vous saurez quand il sera temps de remplacer la tête de brosse

      Il est important de remplacer régulièrement votre tête de brosse pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire. Grâce à la technologie BrushSync, les patients peuvent facilement maintenir les performances de leur tête de brosse. En suivant la fréquence d'utilisation et l'intensité de brossage, cette technologie innovante leur indique quand il est temps d'utiliser une nouvelle tête de brosse.

      Optimisation du brossage avec le SmarTimer et BrushPacer

      Optimisation du brossage avec le SmarTimer et BrushPacer

      Deux minutes suffisent aux patients pour un nettoyage complet. C'est pourquoi notre SmarTimer les avertit lorsque le temps est écoulé. Pour un nettoyage uniforme dans toute la bouche, le BrushPacer divise le brossage en segments, avec une légère vibration pour indiquer de passer à la suite. Cela permet aux patients d'obtenir un nettoyage uniforme à chaque brossage.

      Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité

      Soudage laser pour plus de résistance et de durabilité

      Nous avons entièrement repensé nos brosses à dents Philips Sonicare pour qu'elles soient solides, légères et durables. Grâce à notre processus de soudage au laser avancé, nos brosses à dents sont conçues pour accompagner les patients pendant des années.

      Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète

      Jusqu'à trois semaines de brossage avec une charge complète

      Cette brosse à dents utilise une batterie haute performance conçue pour améliorer votre expérience. Avec une seule charge, les patients peuvent profiter de trois semaines de brossage régulier avant de devoir recharger l'appareil.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé
        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien
        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        21 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Minuteur
        SmarTimer et BrushPacer pour un brossage complet et en profondeur
        Charge USB-A
        Adaptateur secteur non inclus

      • Accessoires inclus

        Tête de brosse
        • 30 S2 Sensitive
        • 30 A3 Premium tout-en-un

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Jusqu'à 20 fois plus efficace*
        Gum Health
        Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines***
        Éclaircissement
        Jusqu'à 100 % de taches en moins**
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Sensitive
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        • L'anneau lumineux s'allume en violet
        • Réduction des vibrations et du son de pulsation
        Rappel de remplacement
        La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      • par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *En mode Classique par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • ** Par rapport à une brosse à dents manuelle. Étude in vitro ; les résultats effectifs peuvent varier.

