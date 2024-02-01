Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden

De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt patiënten de mogelijkheid te kiezen tussen twee poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van Hoog tot Laag, voor een poetsbeurt die precies goed is.