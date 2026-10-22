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CP2149/02
USB-A-kabel voor flexibel opladen
Deze USB-A-oplaadkabel verbindt uw oplaadbaar reisetui met uw laptop of een compatibele USB-stroomadapter
Dit product
Philips Sonicare
USB-A-oplaadkabel
14,49 €
F1 Standard nozzle
Spuitkop voor monddouche
20,19 €
€ 14,49
€ 14,49
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX740A
HX7400/06
Wit
EU/VK
Snoerlengte: 95 CM
Draadloze Power Flosser 3000
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.