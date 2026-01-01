Sonicare-technologie van de volgende generatie

Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie voor gelijkmatige reiniging van de mond. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met tot 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.