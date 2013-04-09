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Arrêté
Élimination plus efficace de la plaque
L'action de nettoyage dynamique unique de Sonicare permet un brossage en douceur mais efficace entre les dents et sur les gencives.
1 mode
1 tête de brosse
1 étui de voyage rigide
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.
La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Cinderella
09/04/2013
Deutschland
Sehr guter Kauf!
Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
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froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Acheteur vérifié
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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