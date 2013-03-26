Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Betere plakverwijdering
De unieke dynamische reinigingswerking van Sonicare reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.
1 poetsstand
1 opzetborstel
1 hard reisetui
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.
Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
Ga naar de onderdelen en accessoires
4.8
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
froggyvodka
26/03/2013
United Kingdom
Geverifieerde koper
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Susannah1976
26/03/2013
United Kingdom
very different to electric tooth brush.
my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
mm42
14/03/2013
United Kingdom
My 3rd toothbrush and still pleased!
This is my 3rd, I have been very satisfied with each one but have found each has improved on the last. I like the timer, the position of the head and the weight/feel of the handle. No complaints to date.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Essence HX5751 Sonic electric toothbrush