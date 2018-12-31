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Arrêté
HU3916/10
Humidifie les pièces mesurant jusqu'à 45 m²
Taux d'humidification de 300 ml/h
Jusqu'à 99 % de bactéries en moins
Réglages d'humidification automatiques
La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)
Les 3 vitesses de ventilation et les réglages automatiques vous offrent les performances et le confort qui vous conviennent. Avec un débit allant jusqu’à 300 ml/h, il humidifie efficacement n’importe quelle pièce jusqu’à 45 m2 (2, 3)
Un diffuseur à 360 degrés répartit l'air humidifié uniformément dans toute la pièce. La vapeur NanoCloud ultra-fine transporte l'air plus loin et évite la saturation pour une humidification optimale, en particulier dans les grandes pièces.
Notation globale
(1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant
(2) Tests réalisés conformément à la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers avec une température initiale de 23 ±2 °C et une humidité relative de 30 ±2 %
(3) Calcul réalisé au moyen du document AHAM HU-1-2016, section 7.3, sur la base des performances d'humidification testées selon la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers
(4) Le dépôt de minéraux sur les meubles a été testé par un laboratoire tiers pendant une période de 3 heures conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Tests réalisés selon la norme GB 21551.3-2010 dans un laboratoire tiers. L'ozone, les COV, les PM10 et l'intensité des UV sont inférieurs à la limite.
(6) Calcul basé sur un réservoir d'eau de 3 l fonctionnant à la vitesse 1 avec un taux d'humidification de 150 ml/h.