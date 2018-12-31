Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)