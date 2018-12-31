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Arrêté

Série 3000Humidificateur d'air

HU3916/10

Respirez la différence
Maintenez un air pur et un taux d'humidité confortable chez vous. La technologie NanoCloud humidifie l'air sans laisser de poussière blanche ni de taches humides. Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1). Les capteurs intelligents et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal à travers la pièce.
Voir tous les avantages

Humidifie l'air sec et ajuste automatiquement le taux d'humidité

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  • Humidifie les pièces mesurant jusqu'à 45 m²

  • Taux d'humidification de 300 ml/h

  • Jusqu'à 99 % de bactéries en moins

  • Réglages d'humidification automatiques

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)

Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 45 m² (3)

Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 45 m² (3)

Les 3 vitesses de ventilation et les réglages automatiques vous offrent les performances et le confort qui vous conviennent. Avec un débit allant jusqu’à 300 ml/h, il humidifie efficacement n’importe quelle pièce jusqu’à 45 m2 (2, 3)

Circulation uniforme et optimale dans toute la pièce

Circulation uniforme et optimale dans toute la pièce

Un diffuseur à 360 degrés répartit l'air humidifié uniformément dans toute la pièce. La vapeur NanoCloud ultra-fine transporte l'air plus loin et évite la saturation pour une humidification optimale, en particulier dans les grandes pièces.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. (1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant

  2. (2) Tests réalisés conformément à la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers avec une température initiale de 23 ±2 °C et une humidité relative de 30 ±2 %

  3. (3) Calcul réalisé au moyen du document AHAM HU-1-2016, section 7.3, sur la base des performances d'humidification testées selon la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers

  4. (4) Le dépôt de minéraux sur les meubles a été testé par un laboratoire tiers pendant une période de 3 heures conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Tests réalisés selon la norme GB 21551.3-2010 dans un laboratoire tiers. L'ozone, les COV, les PM10 et l'intensité des UV sont inférieurs à la limite.

  6. (6) Calcul basé sur un réservoir d'eau de 3 l fonctionnant à la vitesse 1 avec un taux d'humidification de 150 ml/h.