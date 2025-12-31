Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HU3916/10
Bevochtigt de lucht in kamers tot 45 m²
Bevochtigingsgraad van 300 ml/uur
Tot wel 99% minder bacteriën
Automatische vochtigheidsinstellingen
De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)
De 3 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 300 ml/u wordt elke ruimte tot 45 m² effectief bevochtigt. (2,3)
Een 360˚ diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig door de hele ruimte. De ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt zich verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.
Recensies
(1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium
(2) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ℃ ± 2 ℃ en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 2% RL
(3) Berekend volgens AHAM HU-1-2016 clausule 7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest volgens GB/T 23332-2018 door een extern laboratorium
(4) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet.
(6) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 3 liter bij een bevochtigingssnelheid met 150 ml/u op stand 1.