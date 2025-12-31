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Niet meer leverbaar

3000-serieLuchtbevochtiger

HU3916/10

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Vul uw huis met comfortabele, schone lucht. NanoCloud-technologie bevochtigt de lucht zonder wit stof of natte plekken achter te laten en verspreidt tot 99% minder bacteriën (1). Slimme sensoren en een gelijkmatige luchtverdeling zorgen voor de ideale luchtvochtigheid in uw hele kamer.
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Bevochtigt droge lucht en past zich automatisch aan

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  • Bevochtigt de lucht in kamers tot 45 m²

  • Bevochtigingsgraad van 300 ml/uur

  • Tot wel 99% minder bacteriën

  • Automatische vochtigheidsinstellingen

Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)

Effectief in ruimten tot 45 m² (3)

Effectief in ruimten tot 45 m² (3)

De 3 ventilatorsnelheden en automatische instellingen zorgen voor de prestaties en het comfort dat u uitkiest. Dankzij de uitstoot van maximaal 300 ml/u wordt elke ruimte tot 45 m² effectief bevochtigt. (2,3)

Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte

Gelijkmatige, effectieve circulatie in uw ruimte

Een 360˚ diffuser verspreidt de bevochtigde lucht gelijkmatig door de hele ruimte. De ultrafijne NanoCloud-damp verspreidt zich verder en voorkomt oververzadiging voor effectieve bevochtiging, vooral in grotere ruimten.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. (1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium

  2. (2) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ℃ ± 2 ℃ en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 2% RL

  3. (3) Berekend volgens AHAM HU-1-2016 clausule 7.3, op basis van de bevochtigingsprestaties getest volgens GB/T 23332-2018 door een extern laboratorium

  4. (4) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOC, PM10 en UV liggen onder de limiet.

  6. (6) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 3 liter bij een bevochtigingssnelheid met 150 ml/u op stand 1.