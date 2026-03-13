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Luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
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3000-serie Luchtbevochtiger
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HU3916/10
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EDC 505b HU3916. HU3918 - English (US)
HU2716_HU2718_IID_EU
Alles (3)
Ik zie de huidige luchtvochtigheidsindicatie niet veranderen. Wat kan ik doen?
Er komt geen waterdamp/-nevel uit mijn Philips-bevochtiger
Mijn Philips-luchtbevochtiger of Combi luchtzuiveraar en luchtbevochtiger opbergen
Het indicatielampje van mijn Philips-luchtbevochtiger om laag water aan te geven werkt niet
Er komt een nare geur uit mijn Philips-luchtbevochtiger
Mijn Philips-luchtbevochtiger bevochtigt de lucht niet
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