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Système d'amplification AV numérique

HTR3464/12

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Amplifiez et simplifiez votre expérience Home Cinéma

Vous envisagez de transformer votre lecteur ou votre enregistreur DVD en un système Home Cinéma complet ? Il vous suffit de les associer à cet élégant ampli-tuner numérique pour vous plonger dans une expérience audio/vidéo digne d'un cinéma et profiter de la musique dans ses moindres détails.

Voir tous les avantages

Amplifiez et simplifiez votre expérience Home Cinéma

Amplificateur de classe D évolué pour un son puissant et compact

Amplificateur de classe D évolué pour un son puissant et compact

Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple

Connecteurs Easy-fit™ de couleur pour une installation simple

Les connecteurs de couleur facilitent la connexion des enceintes et des caissons de basses à l'unité centrale du système Home Cinéma. Branchez simplement les câbles aux connecteurs de même couleur à l'arrière de l'unité.

Entrées numériques multiples pour une qualité sonore optimale, même depuis d'autres sources audio.

Entrées numériques multiples pour une qualité sonore optimale, même depuis d'autres sources audio.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

100%

recommandent ce produit

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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