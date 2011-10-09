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Niet meer leverbaar

Digitale A/V-ontvanger

HTR3464/12

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Uitbreiding en vereenvoudiging van uw home entertainment

Wilt u uw DVD-speler of DVD-recorder in een compleet home entertainment-systeem veranderen? Sluit ze gewoon aan op dit stijlvolle digitale receiversysteem voor een audio/video-ervaring zoals in een bioscoop en een accurate muziekweergave.

Bekijk alle voordelen

Uitbreiding en vereenvoudiging van uw home entertainment

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

Geavanceerde klasse D-versterker voor compact en krachtig geluid

Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

Gekleurde Easy-fit™-aansluitingen voor eenvoudige installatie

De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.

Meerdere digitale ingangen voor hoogwaardig geluid van andere bronnen

Meerdere digitale ingangen voor hoogwaardig geluid van andere bronnen

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

een compact prima apparaat

een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HTR3464 Digitale A/V-ontvanger

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