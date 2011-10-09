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Niet meer leverbaar
Uitbreiding en vereenvoudiging van uw home entertainment
Wilt u uw DVD-speler of DVD-recorder in een compleet home entertainment-systeem veranderen? Sluit ze gewoon aan op dit stijlvolle digitale receiversysteem voor een audio/video-ervaring zoals in een bioscoop en een accurate muziekweergave.
De gekleurde aansluitingen zorgen voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier om de luidsprekers en subwoofer aan te sluiten op het home entertainment-systeem. U hoeft alleen de aansluitingen in de juiste kleur aan de achterkant van de centrale eenheid te steken.
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4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
casparlo
09/10/2011
Nederland
een compact prima apparaat
een buitengewoon compact, goed ogend, apparaat dat prima doet wat er van gevraagd wordt!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTR3464 Digitale A/V-ontvanger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTR3464 Digitale A/V-ontvanger