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  • Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
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Collection DailyRobot de cuisine compact

HR7320/00

Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours
Si vous aimez la cuisine maison saine mais que vos journées sont chargées, vous apprécierez notre robot de cuisine compact Philips Daily. Nous avons conçu cette collection compacte tout spécialement pour les personnes qui manquent de temps. Vous pourrez ainsi préparer d'excellents plats rapidement et simplement.
Voir tous les avantages

avec des accessoires essentiels et un design compact

Des repas maison préparés en toute simplicité tous les jours

  • 700 W

  • 19 fonctions

  • Disque 2-en-1

  • Rangement dans le bol

Puissant moteur de 700 W efficace

Puissant moteur de 700 W efficace

Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.

Appareil tout-en-un pratique : pétrit, fouette et râpe

Offrant plus de 19 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !

Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

Grande cheminée de remplissage : une préparation rapide et moins de pré-coupes

Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.

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