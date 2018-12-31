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HR7320/00
700 W
19 fonctions
Disque 2-en-1
Rangement dans le bol
Notre moteur puissant prend facilement en charge toutes sortes d'ingrédients : pâte à pain, légumes durs, fromage, chocolat, etc. Il tranche et râpe également en toute simplicité.
Offrant plus de 19 fonctions, il permet un nombre illimité de préparations : plats, pain, sauces et plus encore. Ses accessoires polyvalents de haute qualité vous permettent de mixer et de hacher finement ou grossièrement des ingrédients (lame en S), ou tout simplement de trancher et râper (disque 2-en-1). Fouettez, battez, pétrissez et plus encore, selon votre envie !
Grande cheminée de remplissage, pour une préparation rapide et moins de pré-coupes.
Notation globale