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Tout (2)
Dois-je nettoyer mon robot de cuisine Philips avant la première utilisation ?
Puis-je verser des liquides bouillants dans le bol de mon blender Philips ?
PORTE-LAME, BLANC
Ensemble de lames
Anneau d'étanchéité I
Bol pour robot de cuisine
Couvercle pour bol
Poussoir
Unité de lame de hachoir
Blender
COUVERCLE DE BOL
Support à accessoires pour robot de cuisine
DISQUE émulsionneur
Disque à trancher et à râper
Lame de pétrissage
Bol gradué
Mon blender Philips se bloque en cours d'utilisation.
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