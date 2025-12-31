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  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
  • Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden

Daily-collectieCompacte keukenmachine

HR7320/00

Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden
Houdt u van gezonde, zelfgemaakte maaltijden, maar hebt u een drukke planning? Dan is de Philips Daily Compact-keukenmachine iets voor u. We hebben deze compacte collectie speciaal ontworpen voor de hectiek van het dagelijks leven. Hiermee bereidt u snel en gemakkelijk heerlijke gerechten.
Bekijk alle voordelen

dankzij onmisbare accessoires en een ruimtebesparend design

Geniet elke dag van eenvoudig te bereiden zelfgemaakte maaltijden

  • 700 W

  • 19 functies

  • 2-in-1-schijf

  • Opbergen in de kom

Krachtige 700 W motor voor moeiteloos verwerken

Krachtige 700 W motor voor moeiteloos verwerken

De krachtige motor verwerkt eenvoudig verschillende ingrediënten zoals brooddeeg en harde groenten, kaas en chocolade. Snijden en hakken verloopt ook moeiteloos.

Handig alles-in-één apparaat: kneden, kloppen, raspen en snijden

Met meer dan 19 functies is er geen limiet op wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen en nog veel meer. Gebruik de hoogwaardige multifunctionele accessoires om ingrediënten te hakken, pureren en malen met het S-mes, of snijden en hakken met de 2-in-1-schijf. Laat uw stemming bepalen of u gaat kloppen, kneden of nog iets anders.

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden

Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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