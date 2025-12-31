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HR7320/00
700 W
19 functies
2-in-1-schijf
Opbergen in de kom
De krachtige motor verwerkt eenvoudig verschillende ingrediënten zoals brooddeeg en harde groenten, kaas en chocolade. Snijden en hakken verloopt ook moeiteloos.
Met meer dan 19 functies is er geen limiet op wat u kunt maken: maaltijden, brood, sauzen en nog veel meer. Gebruik de hoogwaardige multifunctionele accessoires om ingrediënten te hakken, pureren en malen met het S-mes, of snijden en hakken met de 2-in-1-schijf. Laat uw stemming bepalen of u gaat kloppen, kneden of nog iets anders.
Snelle voorbereiding met grote vultrechter voor zo min mogelijk vooraf snijden.
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