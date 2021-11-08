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Arrêté
CP1374/01
CP1375/01
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CP1378/01
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CP1380/01
CP1381/01
CP1382/01
CP1383/01
Intuitif
Simple
Puissant
Le puissant moteur de 650 W assure un mixage efficace pour des plats maison quotidiens
Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.
Le design robuste et ergonomique permet une utilisation facile et pratique.
4.8
sur 6
35
Avis
100%
recommandent ce produit
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
Partie de promotion
Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Oui, je recommande ce produit
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