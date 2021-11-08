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  • Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton
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Arrêté

Collection DailyMixeur plongeant ProMix

HR2534/00

4.8
| (35) Avis | 100% recommandent ce produit
Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton
Avec son moteur puissant et son design ergonomique unique en son genre, le nouveau mixeur plongeant Daily mixe rapidement et efficacement d'une simple pression sur un bouton, afin de vous permettre de préparer facilement des plats maison sains tous les jours.
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Des repas maison sains préparés facilement tous les jours

Un mixage rapide et efficace d'une simple pression sur un bouton

  • Intuitif

  • Simple

  • Puissant

Moteur puissant de 650 W

Le puissant moteur de 650 W assure un mixage efficace pour des plats maison quotidiens

Protection anti-éclaboussure

Protection anti-éclaboussure

Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.

Design ergonomique

Design ergonomique

Le design robuste et ergonomique permet une utilisation facile et pratique.

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4.8

sur 6

35

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

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