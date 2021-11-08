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Alle series

  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
  • Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop

Niet meer leverbaar

Daily-collectieProMix-staafmixer

HR2534/00

4.8
| (35) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop
De nieuwe Daily staafmixer heeft een krachtige motor en een uniek ergonomisch design en mixt snel en efficiënt met slechts één druk op de knop. Zo bereidt u elke dag moeiteloos gezonde, zelfgemaakte maaltijden.
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Geniet elke dag van gezonde maaltijden die u eenvoudig bereidt

Snel en efficiënt mixen met één druk op de knop

  • Intuïtief

  • Eenvoudig

  • Krachtig

Krachtige motor van 650 W

Dankzij de krachtige motor van 650 W maakt u al uw dagelijkse maaltijden in een handomdraai klaar

Antispat mesbeschermer

Antispat mesbeschermer

De speciale golvende vorm van het onderste deel van de staafmixer voorkomt spatten en knoeien tijdens het mixen

Ergonomisch design

Ergonomisch design

Het robuuste en ergonomische ontwerp is handzaam en gebruiksvriendelijk voor de consument

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

35

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

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