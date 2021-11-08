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Niet meer leverbaar
CP1374/01
CP1375/01
CP1376/01
CP1377/01
CP1378/01
CP1379/01
CP1380/01
CP1381/01
CP1382/01
CP1383/01
Intuïtief
Eenvoudig
Krachtig
Dankzij de krachtige motor van 650 W maakt u al uw dagelijkse maaltijden in een handomdraai klaar
De speciale golvende vorm van het onderste deel van de staafmixer voorkomt spatten en knoeien tijdens het mixen
Het robuuste en ergonomische ontwerp is handzaam en gebruiksvriendelijk voor de consument
4.8
van 5
35
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
Onderdeel van promotie
Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix