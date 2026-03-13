Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Voedselbereiding
Alle series
Daily-collectie ProMix-staafmixer
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HR2534/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Quick start guide Philips
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alles (7)
Functionaliteit (1)
Kunnen harde ingrediënten schade toebrengen aan mijn Philips-staafmixer?
Kan ik de mesunit van mijn Philips-staafmixer vervangen?
Kan ik met mijn Philips-staafmixer ijsblokjes vermalen?
Waar kan ik het serienummer van mijn Philips-staafmixer vinden?
Kan ik harde voeding in de Philips-hakmolen doen?
Daily CollectionStaafmixer
Daily CollectionBeker
Daily CollectionKoppelunit voor garde
Daily CollectionGarde (1 stuk)
Daily CollectionKom voor XL hakmolen
Daily CollectionDeksel voor XL hakmolen, wit
Daily CollectionMeseenheid voor XL-hakmolen
Daily CollectionCompacte hakmolenkom
Daily CollectionDeksel voor compacte hakmolen
Daily CollectionMesunit voor compacte hakmolen
Daily CollectionKoppelunit voor aardappelpureerstaaf
Daily CollectionAardappelstamper
Daily CollectionAardappelpureerblad
Daily CollectionKoppelunit voor de dubbele klopper
Daily CollectionKlopper (1 stuk)
Mijn Philips-staafmixer werkt plotseling niet meer
Mijn Philips-staafmixer mengt niet naar behoren
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.