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Collection Daily Mixeur plongeant ProMix
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Les ingrédients durs peuvent-ils endommager mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je remplacer l'ensemble lames de mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je piler des glaçons avec mon mixeur plongeant Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon mixeur plongeant Philips ?
Puis-je mettre des aliments durs dans mon hachoir Philips ?
Daily CollectionPied de mixeur
Daily CollectionVerre doseur
Daily CollectionUnité de couplage pour fouet
Daily CollectionFouet (1 pièce)
Daily CollectionBol de hachoir XL
Daily CollectionCouvercle blanc pour hachoir XL
Daily CollectionEnsemble de lames pour hachoir XL
Daily CollectionBol pour hachoir compact
Daily CollectionCouvercle pour hachoir compact
Daily CollectionLames pour hachoir compact
Daily CollectionUnité de couplage pour presse-purée
Daily CollectionPresse-purée
Daily CollectionPalette de presse-purée
Daily CollectionUnité de couplage pour double fouet
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