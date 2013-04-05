Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Profitez d'un rasage de près
Pour un rendement optimum de votre rasoir Philips jour après jour, remplacez les têtes tous les deux ans.
Lift & Cut
3 têtes
Système à deux lames de votre rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision inégalable.
4.6
sur 6
18
Avis
94%
recommandent ce produit
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/50 Scherköpfe
19/07/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe
kissi
23/04/2011
Deutschland
mein erster onlinekauf
bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe