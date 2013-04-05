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Arrêté

têtes de rasoir

HQ6/31

4.6

| (18) Avis | 94% recommandent ce produit

Profitez d'un rasage de près

Pour un rendement optimum de votre rasoir Philips jour après jour, remplacez les têtes tous les deux ans.

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Technologie Super Lift & Cut avec système à deux lames

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Système à deux lames de votre rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision inégalable.

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4.6

sur 6

18

Avis

94%

recommandent ce produit

2
1

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/50 Scherköpfe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/50 Scherköpfe

19/07/2011

Deutschland

Deutschland

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Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe

23/04/2011

Deutschland

Deutschland

mein erster onlinekauf

bin mit Philips-Rasierer sehr zufrieden,benutze schon mehr als 40 jahre diesen Typ darum auch den Ersatz-Scherkopf.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ6/40 Scherköpfe

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