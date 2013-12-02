je suis heureuse de partagé mon expérience car quand je m intéresse a un produit je fouine partout avant de me lancer ( achat ) ! avant de faire mon achat j ai eu contact par tchatche avec une personne qui bosse chez philips via leur site vous pouvez les contacter via tchatche mail téléphone... c super sa déjà pour des conseils et comparaison de produits car cette brosse existe en deux modeles ! bon passons au produit j ai une chevelure super épaise et ondulé... de plus en les coupant le volume augmente, donc j ai choisis cette brosse car deja elle est 5en1 ce n'est pas négligeable pour changer de coiffure ( lissé ,ondulé , donné du volume ect ) elle est super en 2 passage ces réglé et lissé ( comme si nous sortons du coiffeur cela est véridique ) vos cheveux son BRILLANT facile d utilisation elle ne brule pas, elle est complété seul bémol mais cela n'est rien en sois ces qu'elle est bruilante mais ça n enlevé en rien à son EFFICACITE qui est TOP ! après avoir essayé une de chez babyliss et une de chez remington ( cete une chauffante pas soufflante ) celle ci et la MEILLEURS il n y a rien avoir lancé vous vous ne serai pas déçu en plus le prix et abordable pour la qualité Enfin n oublier pas d enregistré vos produits philips sur leur site pour prolongé la garantie de vos équipements Cette avis est constructive je ne suis pas paié ou autre ces un achat personnelle