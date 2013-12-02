Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
HP8656/00
5 accessoires
Chaleur uniforme
Fonction ionique
Fonction ThermoProtect
La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
La brosse soufflante est accompagnée de 5 accessoires vous permettant de créer différents styles : cheveux lisses et naturels, ondulations définies ou volume au niveau des racines.
3.7
sur 6
143
Avis
Bali19
02/12/2013
België
un produit simple et utile.
un produit qui devrait être disponible partout...quand vous avez de long cheveux, il est pratique, simple, facile à emporter. Je suis très contente de mon achat!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Mary
05/06/2013
België
Ce produit est devenu un indispensable.
C'est la meilleure brosse soufflante que j'ai pu tester jusqu'ici.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Avantages
Poids. Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante