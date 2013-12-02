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AdvancedBrosse soufflante

HP8656/00

3.7
| (143) Avis
Des styles variés et des cheveux protégés
Des coiffures en toute simplicité tous les jours grâce à la brosse soufflante Philips Advanced. L'air chaud est diffusé de manière uniforme par l'ensemble de la brosse, tandis que la fonction ionique permet d'obtenir des cheveux plus brillants.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Advanced

Advanced
Brosse soufflante

HP8656/00

Des styles variés et des cheveux protégés

  • 5 accessoires

  • Chaleur uniforme

  • Fonction ionique

  • Fonction ThermoProtect

Moins de surchauffe avec la technologie de répartition uniforme de la chaleur

La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.

5 accessoires

La brosse soufflante est accompagnée de 5 accessoires vous permettant de créer différents styles : cheveux lisses et naturels, ondulations définies ou volume au niveau des racines.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

143

Avis

02/12/2013

België

België

un produit simple et utile.

un produit qui devrait être disponible partout...quand vous avez de long cheveux, il est pratique, simple, facile à emporter. Je suis très contente de mon achat!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

05/06/2013

België

België

Ce produit est devenu un indispensable.

C'est la meilleure brosse soufflante que j'ai pu tester jusqu'ici.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

02/12/2022

France

France

Au top!!

Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.

Avantages

Poids. Rapidité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Oui, je recommande ce produit

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