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HP8656/00
5 opzetstukken
Gelijkmatige verdeling van warmte
Ionenverzorging
ThermoProtect-temperatuur
De technologie voor gelijkmatige warmteverdeling biedt maximale bescherming tegen oververhitting en zorgt zo voor gezond en glanzend haar.
De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Deze Airstyler heeft 5 hulpstukken voor verschillende stijlen, van natuurlijk steil haar tot gedefinieerde golven en volume bij de haarwortels.
3.7
van 5
143
Reviews & awards
Rietse
11/06/2024
België
Geverifieerde koper
Goede Airstyler
Airstyler heeft veel opzetstukken. door elk opzetstuk achter elkaar te gebruiken, heb je snel je haar in model
Voordelen
Werk snel en gemakkelijk
Nadelen
Bij de warmtestandenschakelaar zitten de 3 zone's dicht bij elkaar, schakel je snel naar de verkeerde stand
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
LindaH56
23/01/2021
België
Geverifieerde koper
Heel handig hairstyling apparaat
In vergelijking tot mijn vroegere haardroger ondervind ik dat mijn haar nu veel beter in model blijft en dat ik veel sneller klaar ben. Door de vele handige hulpstukken, kan je zowel stijl haar als golvend haar maken.
Voordelen
Droogt snel, geeft meer volume aan het haar
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Cimcime
05/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Dè ideale föhntool voor je haren
Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.
Voordelen
Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler