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  • Un coiffage en douceur, pour des boucles naturelles
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Arrêté

Boucleur KeraShine

HP8607/00

4.3
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Un coiffage en douceur, pour des boucles naturelles
Vous voulez des boucles naturelles et faciles à entretenir, sans abîmer ni assécher vos cheveux ? Le nouveau boucleur KeraShine avec corps chauffant de 25 mm pour des boucles naturelles est doté d'un revêtement protecteur en céramique et d'un thermostat réglable.
Voir tous les avantages

avec céramique infusée de kératine

Un coiffage en douceur, pour des boucles naturelles

  • Care Edition

  • Corps chauffant 25 mm

  • Température de 130 à 200 °C

  • Revêtement en céramique et kératine

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour protéger vos cheveux

Revêtement en céramique imprégné de kératine pour mieux protéger vos cheveux

Diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Diamètre de 25 mm pour des boucles naturelles

Avec le boucleur d'un diamètre de 25 mm, faites-vous de grosses boucles naturelles tendance, sans aucun effort.

Thermostat avec 8 températures

Le thermostat avec 8 températures (de 130 à 200 °C) vous permet de sélectionner la température convenant le mieux à votre type de cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Acheteur vérifié

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Avantages

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Contre

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

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Cet avis concerne le produit HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Oui, je recommande ce produit

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23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Oui, je recommande ce produit

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