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Boucleur KeraShine
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HP8607/00
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Manuel d’utilisation
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Tout (5)
Puis-je utiliser mon boucleur Philips sur cheveux courts ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Mon boucleur Philips ne boucle pas assez mes cheveux
Mes cheveux sont coincés dans le boucleur Philips