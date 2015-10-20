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Care-editie
Staaf van 25 mm
Temperatuur van 130 - 200 °C
Keramische buitenlaag met keratine
Beschermende keramische coating met keratine voor betere verzorging van je haar
Met de tang van 25 mm maak je trendy losse krullen, die er natuurlijk uitzien - alsof je er geen enkele moeite voor hebt gedaan.
Gebruik deze draaiknop met 8 warmtestanden (van 130 tot 200°C) om de temperatuur te kiezen die past bij je haartype
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
paoloefs
20/10/2015
Italia
Geverifieerde koper
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
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Deze review is gemaakt voor HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
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Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Voordelen
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Nadelen
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
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ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
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