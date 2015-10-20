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  • Verzorgend je haar stylen met natuurlijk uitziende krullen
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KeraShine-krultang

HP8607/00

4.3
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Verzorgend je haar stylen met natuurlijk uitziende krullen
Wil je handelbare krullen die natuurlijk aanvoelen zonder je haar te beschadigen of uit te drogen? De nieuwe KeraShine-krultang heeft een staaf van 25 mm voor natuurlijke krullen, een keramische laag en variabele temperatuur
Bekijk alle voordelen

met keramische keratineplaten

Verzorgend je haar stylen met natuurlijk uitziende krullen

  • Care-editie

  • Staaf van 25 mm

  • Temperatuur van 130 - 200 °C

  • Keramische buitenlaag met keratine

Beschermende keramische buitenlaag met keratine

Beschermende keramische buitenlaag met keratine

Beschermende keramische coating met keratine voor betere verzorging van je haar

Tang van 25 mm voor natuurlijk uitziende krullen

Tang van 25 mm voor natuurlijk uitziende krullen

Met de tang van 25 mm maak je trendy losse krullen, die er natuurlijk uitzien - alsof je er geen enkele moeite voor hebt gedaan.

Reostaat-draaiknop met 8 temperatuurstanden

Gebruik deze draaiknop met 8 warmtestanden (van 130 tot 200°C) om de temperatuur te kiezen die past bij je haartype

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Voordelen

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Nadelen

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

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Deze review is gemaakt voor HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

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Deze review is gemaakt voor HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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