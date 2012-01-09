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L'efficacité du spa, chez vous
Tondez, taillez ou rasez les poils disgracieux du visage ou du corps, et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.
Tondre, styler,
raser et épiler
Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.
3.9
sur 6
27
Avis
85%
recommandent ce produit
DomCat
09/01/2012
France
Simple et efficace
Très bonne prise en main. Les accessoires sont nombreux. La mini tondeuse est super précise. Cette tondeuse est silencieuse Une trousse de voyage est fournie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini
Proudmary
26/10/2012
Deutschland
Geniales Gerät!
Der Body Perfekt Trimmer ist ein Traum! Man hat für jede Körperregion den passenden Aufsatz! Der Akku hält überdurchschnittlich lange und ist auch schnell wieder aufgeladen! Super finde ich auch, dass man "ihn" mit unter die Dusche nehmen kann ohne das etwas passiert! Haarfrei wie ich nun bin, würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen! Nur der der Name "Trimmer" ist meiner Meinung nach falsch gewählt....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
annalom
25/10/2012
Deutschland
Komfortabel einfach!!!
Es ist Super einfach mit diesem Trimmer/Epilierer zu arbeiten. Dank seiner einfachen Handhabung ist präzises arbeiten kein Problem mehr. Durch das umfangreiche Zubehör, habe ich sooo viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß damit, egal ob in der Dusche, Badewanne oder trocken. Alles in allem ein Spitzen Gerät, das nur weiterempfehlen kann. Was ich natürlich auch schon getan habe ;-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer