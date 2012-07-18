Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
11
d
Dagen
22
u
Uren
19
m
Minuten
43
s
Seconden
Niet meer leverbaar
Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt
Ongewenst haar op lichaam en gezicht trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij de uiterst precieze trimmer.
Trimmen, modelleren,
scheren en epileren
Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik onder de douche, eenvoudig schoon te spoelen.
3.9
van 5
27
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Barimi
15/07/2012
United Kingdom
Easy to use
This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
AltAx
19/01/2012
United Kingdom
An amazing shaver!
I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer