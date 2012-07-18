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Niet meer leverbaar

Body PerfectBikinitrimmer

HP6379/00

3.9

| (27) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

Ongewenst haar op lichaam en gezicht trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij de uiterst precieze trimmer.

Bekijk alle voordelen

Uiterste precisie, minder irritaties

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

  • Trimmen, modelleren,

  • scheren en epileren

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Ook voor gebruik onder de douche

Nat en droog te gebruiken: ook voor gebruik onder de douche, eenvoudig schoon te spoelen.

60 minuten gebruikstijd met één oplaadbeurt

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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3.9

van 5

27

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

2

18/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant product

I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

19/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

An amazing shaver!

I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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