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Arrêté
L'efficacité du spa, chez vous
Donnez à votre maillot la forme que vous désirez pour un résultat confortable, précis et doux, grâce à cette tondeuse à précision optimale.
Tondre et styler
Tondeuse précise et douce, tond à moins d'un millimètre (sur des poils mesurant au moins 0,6 mm).
Le sabot hygiénique coupe les poils à cinq longueurs différentes (2-10 mm), pour un maillot stylé et maîtrisé.
3.7
sur 6
12
Avis
83%
recommandent ce produit
labello111
24/06/2012
Deutschland
Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone
Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer
Oui, je recommande ce produit
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Bitxita
23/07/2015
España
Perfecto
Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Oui, je recommande ce produit
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azulceruleo
20/05/2012
España
Práctico y funcional
El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
Oui, je recommande ce produit
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