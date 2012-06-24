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Niet meer leverbaar

Bikini PerfectBikinitrimmer

HP6371/00

3.7

| (12) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

Style uw bikinilijn zoals u dat wilt voor een comfortabel, nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij de uiterst precieze trimmer.

Bekijk alle voordelen

Uiterste precisie, minder irritaties

Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt

  • Trimmen en modelleren

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Een nauwkeurig, zacht trimresultaat

Trimmer voor een nauwkeurig en zacht resultaat, trimt haartjes korter dan een millimeter (tot 0,6 mm).

Hygiënische trimkam

Hygiënische trimkam

Hygiënische trimkam trimt haar in vijf verschillende lengtes (2 - 10 mm), zodat u uw bikinilijn naar wens kunt modelleren.

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Zilveren ionenkam voor hygiënische bescherming

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

12

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone

Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer

23/07/2015

España

España

Perfecto

Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

20/05/2012

España

España

Práctico y funcional

El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

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