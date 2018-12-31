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  • Réservoir d'eau extra-large
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SENSEO® XLRéservoir d'eau

HD7982/70

1 récompense

Réservoir d'eau extra-large
Passez plus de temps à savourer votre café qu'à le préparer ! Avec le réservoir d'eau extra-large SENSEO® HD7982/70, vous pouvez préparer 8 tasses de café, ce qui est pratique car vous n'aurez pas à le remplir aussi souvent.
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jusqu'à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparé

Réservoir d'eau extra-large

  • Pour SENSEO® Original

  • Capacité de 1,2 l / 8 tasses à café

  • 70 % d'eau en plus

Capacité de 1,2 litre pour des remplissages moins fréquents

Capacité de 1,2 litre pour des remplissages moins fréquents

Le réservoir d'eau extra-large a une capacité de 1,2 litre, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparées. Cela permet de réduire la durée du processus de préparation du café. Passez ainsi plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.

Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facilité

Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage facilité

Compatible lave-vaisselle, le réservoir d'eau extra-large de la machine à café SENSEO® est facile à garder propre.

Réservoir d'eau extra-large amovible pour un remplissage et un nettoyage aisés

Le réservoir d'eau extra-large de votre cafetière SENSEO® est facile à retirer. Vous pourrez ainsi le nettoyer et le remplir aisément et rapidement.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-612375

Notation globale

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