Capacité de 1,2 litre pour des remplissages moins fréquents

Le réservoir d'eau extra-large a une capacité de 1,2 litre, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparées. Cela permet de réduire la durée du processus de préparation du café. Passez ainsi plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.