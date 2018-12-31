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Arrêté
HD7982/70
HD6553/59R1
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Pour SENSEO® Original
Capacité de 1,2 l / 8 tasses à café
70 % d'eau en plus
Le réservoir d'eau extra-large a une capacité de 1,2 litre, ce qui correspond à 8 tasses de café SENSEO® fraîchement préparées. Cela permet de réduire la durée du processus de préparation du café. Passez ainsi plus de temps à savourer votre café, et moins de temps à le préparer.
Compatible lave-vaisselle, le réservoir d'eau extra-large de la machine à café SENSEO® est facile à garder propre.
Le réservoir d'eau extra-large de votre cafetière SENSEO® est facile à retirer. Vous pourrez ainsi le nettoyer et le remplir aisément et rapidement.
Récompenses
Notation globale