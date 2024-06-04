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Passez plus de temps à savourer votre café qu'à le préparer ! Avec le réservoir d'eau extra-large SENSEO® HD7982/70, vous pouvez préparer 8 tasses de café, ce qui est pratique car vous n'aurez pas à le remplir aussi souvent.
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