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SENSEO® XL Réservoir d'eau

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SENSEO® XLRéservoir d'eau

HD7982/70

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Passez plus de temps à savourer votre café qu'à le préparer ! Avec le réservoir d'eau extra-large SENSEO® HD7982/70, vous pouvez préparer 8 tasses de café, ce qui est pratique car vous n'aurez pas à le remplir aussi souvent.

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  • 4 June 2024

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