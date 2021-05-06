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Arrêté
4.0
sur 6
515
Avis
84%
recommandent ce produit
laparenthese
06/05/2021
België
toujours en vie
j'ai acheté la hd7810 en 2006 et elle fonctionne toujours actuellement en 2021 !! jamais de panne !! je change seulement maintenant le réservoir à eau..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes
stephen
15/08/2015
België
Acheteur vérifié
bon produit
c'est le 2e que j'achète le premier a durer 9.5ans et c'est très bien vu le calcaire chez nous, elle a bien tenu le coup, donc du coup j'ai repris la même, car elle convient très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/90 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/90 Machine à café à dosettes
Jeagn
15/01/2014
België
ce produit possède de grandes qualités
Coloris assortis , parfait pour ma cuisine... C'est déjà la 2ème avec ce coloris là, elle remplacer une ancienne de 2009.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes