ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Arrêté

SENSEO® HD7810/62

HD7810/62

4

| (515) Avis | 84% recommandent ce produit

Voir tous les avantages

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

515

Avis

84%

recommandent ce produit

06/05/2021

België

België

toujours en vie

j'ai acheté la hd7810 en 2006 et elle fonctionne toujours actuellement en 2021 !! jamais de panne !! je change seulement maintenant le réservoir à eau..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes

15/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

bon produit

c'est le 2e que j'achète le premier a durer 9.5ans et c'est très bien vu le calcaire chez nous, elle a bien tenu le coup, donc du coup j'ai repris la même, car elle convient très bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/90 Machine à café à dosettes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/90 Machine à café à dosettes

15/01/2014

België

België

ce produit possède de grandes qualités

Coloris assortis , parfait pour ma cuisine... C'est déjà la 2ème avec ce coloris là, elle remplacer une ancienne de 2009.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Original HD7810/55 Machine à café à dosettes

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.