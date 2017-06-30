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Niet meer leverbaar
4.0
van 5
515
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
Tom1402
30/06/2017
België
Al 14 jaar trouwe dienst
Toestel gekocht in 2003 voor thuis een tasje koffie te kunnen drinken. In 2009 verplaatst naar mijn werk in Sint-Truiden. en werkt nog dagelijks op volle toeren !!! Welk toestel doet dit nog ?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine
veronique1982
05/12/2013
België
Dit product werkt naar behoren
Ik heb deze Philips Senseo nog niet zo lang en hij doet alles wat hij moet doen, er zijn geen mankementen en hij werkt nog perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine
SudDenEngel
02/12/2013
België
Dit apparaat geeft snel koffie.
De smaak van de koffie is goed. Wij gebruiken een grote tas voor de 2 tassen. Dan is voldoende straf. Met een kleine tas is de koffie te straf.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine