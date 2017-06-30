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Niet meer leverbaar

SENSEO® HD7810/62

HD7810/62

4

| (515) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

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4.0

van 5

515

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

30/06/2017

België

België

Al 14 jaar trouwe dienst

Toestel gekocht in 2003 voor thuis een tasje koffie te kunnen drinken. In 2009 verplaatst naar mijn werk in Sint-Truiden. en werkt nog dagelijks op volle toeren !!! Welk toestel doet dit nog ?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

05/12/2013

België

België

Dit product werkt naar behoren

Ik heb deze Philips Senseo nog niet zo lang en hij doet alles wat hij moet doen, er zijn geen mankementen en hij werkt nog perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

02/12/2013

België

België

Dit apparaat geeft snel koffie.

De smaak van de koffie is goed. Wij gebruiken een grote tas voor de 2 tassen. Dan is voldoende straf. Met een kleine tas is de koffie te straf.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD7810/60 Original-koffiepadmachine

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