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Grâce au système de zone froide, cette friteuse Philips empêche les résidus d'aliments de carboniser, garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Les aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux ! Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage facile.