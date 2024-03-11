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Arrêté
Assistance
HD6145
Arrêté
User Manual Philips Fryer
Grâce au système de zone froide, cette friteuse Philips empêche les résidus d'aliments de carboniser, garantissant une huile plus propre, plus longtemps. Les aliments frits n'ont jamais été aussi savoureux ! Tous les éléments passent au lave-vaisselle, excepté le bloc moteur, pour un nettoyage facile.