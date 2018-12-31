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Reconditionné
Arrêté
HD2581/00R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
8 réglages
Access. réchauffe-viennoiseries intégré
Design compact
L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.
Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.
Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.