ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours
  • Du pain croustillant et doré tous les jours

Reconditionné

Arrêté

Collection DailyGrille-pain

HD2581/00R1

Du pain croustillant et doré tous les jours
Ce grille-pain compact offre 8 réglages et 2 grandes fentes à largeur variable, pour un dorage parfait, quel que soit le type de pain utilisé. Le réchauffe-viennoiseries intégré vous permet de réchauffer vos petits pains, pâtisseries et brioches facilement.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Avec 8 réglages et accessoire réchauffe-viennoiseries intégré

Du pain croustillant et doré tous les jours

  • 8 réglages

  • Access. réchauffe-viennoiseries intégré

  • Design compact

Arrêt automatique

Arrêt automatique

L'arrêt automatique protège le produit contre les courts-circuits.

8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

8 niveaux de dorage pour un résultat adapté à vos goûts

Les 8 niveaux de dorage vous permettent de griller différents types de pains sans risquer de les brûler. Sélectionnez le niveau souhaité, pour un pain grillé à votre convenance.

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

Réchauffe-viennoiseries intégré pour petits pains, pâtisseries et brioches

Réchauffe-viennoiseries intégré pour réchauffer petits pains, pâtisseries et brioches.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.