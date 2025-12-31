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  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
  • Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

Refurbishment

Niet meer leverbaar

Daily-collectieBroodrooster - refurbished

HD2581/00R1

Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood
Dit compacte broodrooster wordt geleverd met 8 standen en 2 grote, variabele broodsleuven zodat uw brood regelmatig wordt geroosterd, ongeacht de broodsoort. Met de ingebouwde opzethouder kunt u ook uw favoriete broodjes of gebak opwarmen.
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Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie

Met 8 standen en geïntegreerde opzethouder

Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

  • 8 standen

  • Geïntegreerde opzethouder

  • Compact ontwerp

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling

Automatische uitschakeling beschermt het product tegen kortsluiting.

8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren

8 bruiningsinstellingen voor individuele voorkeuren

8 instellingen waarmee je verschillende soorten brood kunt roosteren zonder risico op aanbranden. Pas de bruiningsstand aan jouw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals je dat lekker vindt.

Geïntegreerde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak

Geïntegreerde opzethouder voor het opwarmen van broodjes of gebak

Geïntegreerde opzethouder om uw favoriete broodjes en gebak op te warmen.

Technische specificaties

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