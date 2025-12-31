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Refurbishment
Niet meer leverbaar
HD2581/00R1
Dit product is gereviseerd en getest door ons team. Meer informatie
8 standen
Geïntegreerde opzethouder
Compact ontwerp
Automatische uitschakeling beschermt het product tegen kortsluiting.
8 instellingen waarmee je verschillende soorten brood kunt roosteren zonder risico op aanbranden. Pas de bruiningsstand aan jouw voorkeur aan voor geroosterd brood zoals je dat lekker vindt.
Geïntegreerde opzethouder om uw favoriete broodjes en gebak op te warmen.