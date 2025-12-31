Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

Dit compacte broodrooster wordt geleverd met 8 standen en 2 grote, variabele broodsleuven zodat uw brood regelmatig wordt geroosterd, ongeacht de broodsoort. Met de ingebouwde opzethouder kunt u ook uw favoriete broodjes of gebak opwarmen.