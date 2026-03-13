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Daily-collectie Broodrooster - refurbished
Niet meer leverbaar
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HD2581/00R1
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HD2581; HD2582; HD2583; HD2584 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2581/00 - English (US)
Alles (2)
Kan ik broodjes of croissants opwarmen met mijn Philips-broodrooster?
Welke bruiningsstanden moet ik gebruiken op mijn Philips-broodrooster?
KRUIMELLADE-ONDERDEEL, WIT
Mijn Philips broodrooster ruikt onaangenaam bij het eerste gebruik
Er zit brood vast in mijn Philips-broodrooster
Ik kan de Philips-broodrooster niet inschakelen
De roosterknop van mijn Philips-broodrooster blijft niet omlaag
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