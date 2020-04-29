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Arrêté
HC3535/15
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Housse, ciseaux et sabot barbe
Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.
La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
3.9
sur 6
9
Avis
Cindy111
29/04/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr vielseitiger Funktionsumfang
Sehr vielseitiger Funktionsumfang und leise während des Gebrauchs.
Avantages
Einfach zu bedienen und leise im Betrieb.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Avantages
5 stjernor pga den långa garantin.
Contre
Inga än!
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
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wild cut
09/09/2020
Österreich
Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!
Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!
Avantages
Super Qualität zum günstigen Preis!
Contre
Keine!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider
Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.
Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips