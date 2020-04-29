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  • Une coupe de cheveux facile et uniforme
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  • Une coupe de cheveux facile et uniforme
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Arrêté

Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3535/15

3.9
| (9) Avis
Une coupe de cheveux facile et uniforme
Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.
Voir tous les avantages

Taille plus rapidement sans s'obstruer*

Une coupe de cheveux facile et uniforme

  • Lames en inox

  • 13 hauteurs de coupe

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Housse, ciseaux et sabot barbe

Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue

Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue

Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.

Précision maximale avec les doubles lames

Précision maximale avec les doubles lames

La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Une coupe parfaite et sûre

Une coupe parfaite et sûre

Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

9

Avis

3
2

29/04/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr vielseitiger Funktionsumfang

Sehr vielseitiger Funktionsumfang und leise während des Gebrauchs.

Avantages

Einfach zu bedienen und leise im Betrieb.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

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04/08/2021

Sverige

Sverige

Bra garanti!

Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.

Avantages

5 stjernor pga den långa garantin.

Contre

Inga än!

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare

09/09/2020

Österreich

Österreich

Sehr guter Haarschneider zum günstigen Preis!

Ich war schon verzweifelt, weil ich im Fachhandel keinen Haar-/Bartschneider finden konnte der das tat, was er eigentlich sollte. Den Philips HC3535 habe ich zufällig bei Hofer (Aldi) entdeckt und kurzer Hand gekauft und war bei der Anwendung vom ersten Moment begeistert! Liegt gut in der Hand, ist nicht laut, lässt sich mit einem Handgriff reinigen, Messer sind scharf und präzise (müssen nicht geölt oder nachgeschärft werden!) Akku hält sehr lange, zwei Aufsätze für jede Haarsituation, Länge von 1-23 exakt einstellbar - mit einem Wort PERFEKT!!!

Avantages

Super Qualität zum günstigen Preis!

Contre

Keine!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 3000 HC3535/15 Haarschneider

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Mentions légales

  1. Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.

  2. Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips